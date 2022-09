Steinen Offene Arme und viel Gesang

Nach der Schule folgte erst eine Ausbildung im sozialen Bereich, bevor sie sich für ein Studium der Biologie in Freiburg entschied. Am Weinbau-Institut promovierte sie schließlich über Schädlinge. Schon in Freiburg sang sie in einem Chor mit. Es habe etwas „Organisches“, wenn man in einem Chor stehe und dieser vielstimmig singt. Die Begeisterung dafür hält bis heute an.