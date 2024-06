Im Bau- und Umweltausschuss schnitten die Verwaltung und die Räte zahlreiche zentrale Themen an, ohne in die Tiefe zu gehen. So ging es unter anderem um den Regionalplan und den Ausbau der Windenergie. Ein Anhörungsverfahren zum Entwurf eines Plans läuft laut Bürgermeister Gunther Braun bis zum 20. September 2024. Von Seiten des Gemeinderats kam nicht allzu viel Resonanz zu dem Thema. Die Räte meinten jedoch, sie wollen sich in in Zukunft mehr damit auseinandersetzen. Laut Bürgermeister Braun ist bereits ein „Windplan“ in Schopfheim präsentiert worden, bei dem hätten sie sich informieren können.