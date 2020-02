Steinen Orientierungshilfe für Eltern und Kind

Eltern durften (und sollten) die 67 Mitglieder des Kollegiums um Rektor Stefan Royl an zahlreichen Informationsständen und Klassenräumen mit Fragen zum Schulsystem, zu Auf- oder Umstiegsmöglichkeiten, zu Notenvergabe, Projekttagen, Sanitäts- und sozialen Diensten, Arbeitsgemeinschaften, Berufsorientierung, Kooperationen wie der mit UNICEF oder Möglichkeiten des Schüleraustauschs mit der Whitmer High School in Toledo (USA) oder dem Collège St. Jean Baptiste in Arradon (Frankreich) gehörig „löchern“. Den Kindern standen die Türen zu Workshops zu Themen wie Technik, bildende Kunst, Chemie, Englisch, Mathe, Medienbildung oder Sport offen. Überall war „schnuppern“ erlaubt und gern gesehen.

Und selbstverständlich kamen weder Gaumenfreuden noch Unterhaltung zu kurz. Die Klasse 9a hatte den Part „Bewirtung“ zugunsten ihrer Klassenkasse übernommen, Fridolin Walch sorgte mit seiner Schulband für tolle Stimmung, nachdem er die Gäste seiner Schule mit „Wind of Change“ musikalisch auf den Wind, den der anstehende Schulwechsel entfachen könnte, gefühlvoll eingestimmt hatte.

Ob die Flut an Informationen Licht am Ende des Tunnels zünden konnte, vor dem Eltern immer wieder stehen, wenn ihre Sprösslinge neue Wege gehen müssen, bleibt abzuwarten. Manche schienen zu wissen, wo es lang geht oder lang zu gehen hat. Andere sahen trotz oder gerade wegen des unglaublich großen Angebots, das ihnen in kompakter Form auch in zahlreichen Präsentationen sowie bei Führungen durchs Schulgebäude vorgesetzt wurde, noch immer kein Land in Sicht.

Ihnen könnte vielleicht helfen, dass die Schule am heutigen Montag, 17. Februar, um 20 Uhr einen Elterninformationsabend als Alternative zum „Tag der gläsernen Schule“ anbietet.

Die Anmeldung für neue Fünftklässler erfolgt am 11. März (8.30 bis 14 und 15.30 bis 18.30 Uhr) und am 12. März (10 bis 14 Uhr). Bitte Blatt 4 der Grundschulempfehlung mitbringen. Zur Anmeldung für den bilingualen Zug bitte die Halbjahresinformation vorlegen.