Steinen Ortschaftsrat meldet Mittel für den Haushalt an

Wesentlich unspektakulärer verhielt es sich mit dem Bauantrag für eine Gartensauna in der oberen Straße in den Bergen, welcher einstimmig gebilligt wurde.

Ein zweites großes Thema des Abends war der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025. Zu den „Dauerbrennern“ gehört die Sanierung des Rathauses sowie die Friedhofshalle, die mittlere Straße „In den Bergen“, die Restarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und Renovierungsarbeiten am Feuerwehrhaus. „Wir schreiben die Punkte immer wieder auf, damit sie in Erinnerung bleiben“, betonte Gabriele Kaiser-Bühler. Durch Corona und die fehlenden finanziellen Mittel habe man einiges zurückstellen müssen. Die geplanten Straßenlaternen am Riegelmattweg Richtung Dorfgemeinschaftshaus würden allerdings umgesetzt.

Neu auf der Agenda steht der geplante Verbindungsweg im Neubaugebiet „Im Zirkel“. Dieser soll die Straße „Im Ziegelacker“ durch eine Treppe oder ähnliches mit der oberen Straße „Im Zirkel“ verbinden. Die Kosten dafür sind von der Gemeinde zu tragen, eine Realisierung ist aktuell nicht geplant. Am Dorfgemeinschaftshaus habe es durch Wind und Wetter bereits einige Schäden an der Holzverkleidung und den Türen gegeben, welche zukünftig weitere Kosten verursachen werden. Auch das Thema Verbindungsweg zum Kindergarten wurde berücksichtigt, jedoch soll hier noch abgewartet werden, ob der neue Kindergarten am Dorfgemeinschaftshaus nun realisiert werde oder nicht. Die Mittelanmeldungen für den Haushalt wurden von den Ortschaftsräten einstimmig abgesegnet.