Steinen „Ostumfahrung endlich realisieren“

Im Anschluss ging Ulrike Mölbert ausführlich auf die prekäre Finanzsituation der Gemeinde ein und listete dabei die Punkte auf, die derzeit in den Ausschüssen und am Ratstisch intensiv unter die Lupe genommen werden. „Für uns als Fraktion bleibt es extrem wichtig, im nächsten Jahr darauf zu dringen, dass Machbares umgesetzt wird, ohne die Finanzen dabei aus dem Blick zu verlieren. Aber die Mitglieder der Fraktion werden keinerlei Versprechungen machen, von denen man im voraus weiß, dass sie nicht eingehalten werden können.“

Man dringe darauf, dass die sanierungsbedürftigen öffentlichen Gebäude in eine Prioritätenliste aufgenommen und dann nach Dringlichkeit, nicht nach Klientelpolitik, saniert werden, kündigte Mölbert an, um dann zum Schluss zu kommen: „Wir mussten in den vergangenen zwei Jahren immer wieder deutlich machen, dass sowohl Bürgermeister als auch Gemeinderäte für ganz Steinen zuständig sind. Aber leider ist das nicht immer so richtig im Fokus.“

Zum Ende der Sitzung erinnerte Stephan Mohr an Pläne, die teilweise seit Jahrzehnten in irgendwelchen Behördenschubladen liegen oder aktuell erarbeitet werden, wie beispielsweise die Planungen zum vierspurigen Ausbau der beiden Kreisel zwischen dem Klinikum und Steinen, die keiner will und von denen die Planer längst wissen, dass sie unnötig sein werden.

Wiedergewählt wurden Michael Schubert als Vorsitzender sowie Ulrike Mölbert, Rainer Selz und Stephan Mohr als Beisitzer. Fraktionssprecherin bleibt Ulrike Mölbert. Und Michael Schubert wird sich wie bisher um die Parteifinanzen kümmern. Sein Amt abgegeben hat (Co-)Vorsitzender Christian Heichel. Ihn wird Stefanie Haubert ablösen.