Steinen: Pachtvertrag verlängert

Der Landkreis Lörrach kann die Fläche an der Wiesenstraße neben der Firma H2O um ein weiteres Jahr pachten. Das hat der Finanz- und Verwaltungsausschuss einstimmig in seiner Sitzung am Dienstag entschieden. Auf der Fläche stehen die Container der Gemeinschaftsunterkunft, in denen Geflüchtete untergebracht sind. Das Gelände ist eingezäunt. Der neue Vertrag endet am 31. Dezember 2025.