Steinen Pädagoge, Aufklärer, Hebelplakettenträger

Noes Mutter zog mit ihm und seinem Bruder zu den Eltern ins zerbombte Freiburg.Von dort ging es 1947 nach Muggenbrunn. Damals habe er die ersten blühenden Landschaften gesehen, erzählt der Jubilar. 1953 zog die Familie von Muggenbrunn zu einer Tante nach Lörrach. In einer Großfamilie und sehr bescheidenen Verhältnissen sei er groß geworden, erzählt Noe. Dankbar ist er seiner Mutter, dass sie es ihm ermöglichte, das Hans-Thoma-Gymnasium zu besuchen. Nach dem Abitur studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Nach Lehrerstellen in Bad Säckingen und Binzen wechselte Noe an die Neumattschule in Lörrach. Dort war er ab 1981 Rektor.