Steinen Pandemie schränkt Aktivitäten ein

Steinen-Hägelberg (sn). Da allerdings auch noch dringende Vorstandswahlen anstanden, entschloss sich der Vorstand des Kranken- und Altenpflegevereins, die Versammlung schriftlich und per Videokonferenz durchzuführen, um den Verein handlungsfähig zu erhalten. Alle Mitglieder bekamen die Berichte und die Stimmzettel per Brief nach Hause, die Verkündigung der Ergebnisse fand als Videokonferenz statt.

Vor dem Corona-Virus, das viele Aktivitäten des Vereins unmöglich machte, konnte man 2019 noch ein sehr aktives Jahr verbuchen. Neben drei Vorstandssitzungen und zusätzliche Treffen zum Basteln der Weihnachtsgeschenke standen 55 Geburtstagsbesuche durch Vorstandsmitglieder an. Außerdem konnte man gleich drei Paaren zur Diamantenen Hochzeit gratulieren. Im Jubiläumsjahr (der Verein wurde 1894 gegründet) wurden neben den beliebten Kaffi-Treff-Spielnachmittagen eine Kaffeefahrt zur Tantenmühle in Malsburg-Marzell, der Sommerhock an der Waldschänke mit alten Aufnahmen aus dem Dorf, zusammengestellt von Manfred Boos, und der Jahresausflug zur Schokoladenfabrik Frey in die Schweiz durchgeführt. Die Weihnachtsfeier mit dem Auftritt dreier Vereinsmitglieder in Tracht und Drehorgelspieler Jürgen Zieringer rundete das Jahr ab.