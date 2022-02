Steinen Personalsituation bleibt angespannt

Hauptamtsleiterin Jessica Lang hatte dem Gemeinderat dargelegt: „Die Gemeinde hat bei ihrer Fortschreibung der kommunalen Bedarfsplanung der Kinderbetreuung festgestellt, dass zwingend zusätzliche Platzkapazitäten notwendig sind, um dem Rechtsanspruch an Betreuungsplätzen zu decken.“

Die Gemeinde weiß als Standort namhafter Arbeitgeber, dass die Betreuungsplätze der Kinder ein wichtiger weicher Standortfaktor sind.

Der Markt an Kindergarten-Mitarbeitern ist praktisch leer gefegt. Maulburg hat im letzten Jahr 30 000 Euro alleine für Stellenanzeigen für Erzieher(innen) ausgegeben und trotzdem noch einige unbesetzte Stellen. Als Glücksgriff hat sich dabei der Aufbau des Waldkindergartens erwiesen. Er deckt offenbar die Bedürfnisse von Eltern, Kindern und Erziehern gleichermaßen, was seine Beliebtheit unterstreicht. Aktuell wird ein zweiter Hobbitwagen angeschafft und an der Hasenwaid postiert.

Aktuell sorgen die Sonderwünsche des Waldkindergartens in Maulburg für Diskussionen im Gemeinderat. Die Fraktionen folgten den Anträgen nur bedingt, auch Zuhörer kritisierten in der Fragestunde, dass die Kosten aus dem Ruder laufen.

So wurde im Rahmen des Betriebs festgestellt, dass am „Hobbitwagen“ ein Vordach fehlt, also ein Bereich, wo auch die schmutzige Bekleidung ausgezogen werden kann, um nicht den ganzen Schmutz und die Nässe in den Bauwagen zu tragen. Des weiteren wird noch für den Gartenbereich eine kleine Gartenhütte zur Lagerung von Materialien benötigt, eine Personaltoilette sowie ein Unterstand, um bei jedem Wetter auch draußen essen zu können. Die baulichen Anlagen sind genehmigungspflichtig. Beim Unterstand ist geplant, diesen, damit er sich auch besser in die Umgebung einpasst, mit einer Bepflanzung zu versehen.

Waldkindergarten günstiger als Neubau

Hauptamtsleiterin Jessica Lang brach eine Lanze für den Waldkindergarten: „Was hätte ein Kindergarten-Neubau gekostet?“, fragte sie suggestiv. Und wie viele Kinder wären unversorgt, die jetzt in den beiden Gruppen in Hasenwaid unterkommen? Kompromiss war schließlich, die Hütte aus dem Antrag heraus zu nehmen. Der Rest wurde einstimmig akzeptiert. Und: Die Leitung des Waldkindergartens soll im Gemeinderat einmal über das Leben in Hasenwaid referieren.

Angespannt ist die Situation der Kindergärten aktuell auch in Steinen, wie Amtsleiter Sven Schreiber mitteilt:

Öffnungszeiten mussten reduziert werden

„Wir kommen so gerade über die Runden“, berichtet er. Dabei müsse aber auf Zusatzkräfte zurückgegriffen sowie der Personalschlüssel unterschritten werden. In zwei Kindergärten hätten im abgelaufenen Jahr die Öffnungszeiten reduziert werden müssen. „Wir sind sehr intensiv auf der Suche nach Personal“, versichert Schreiber. Die Gemeinde Steinen betreibt vier Einrichtungen, davon zwei mit einer Gruppe à 25 Kindern sowie eine mit 75 sowie einmal mit 85 Plätzen. Sehr beliebt sei auch der Waldkindergarten in freier Trägerschaft, der seit eineinhalb Jahren in Betrieb ist.

Perspektivisch kündigt Schreiber an, dass sich die Situation zum Herbst verschärfen wird: „Wir haben keine freien Plätze mehr und werden ab Frühjahr eine Warteliste führen müssen.“

Maulburg sieht beim Fachkräftemangel in Kitas nicht tatenlos zu. Die Gemeinde bietet jedes Jahr drei Plätze für Auszubildende an. Besonders beliebt ist die „praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin“, kurz PIA.

„Wir unternehmen große Anstrengungen, um etwas gegen den Fachkräftemangel in Kindergärten zu tun“, berichtet Jessica Lang. Die Gemeinde Maulburg hat sogar eigens eine Arbeitsgruppe zur Mitarbeitergewinnung in den drei Kindergärten gegründet. Sie wartet aber nicht nur auf bessere Zeiten, sondern bietet die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin. Jessica Lang: „Als Arbeitgeber und Träger unserer drei Kindertageseinrichtungen freut es uns sehr, dass wir erneut engagierte Auszubildende gewinnen konnten.“ Maulburg setzt dabei vor allem auf die praxisorientierte Ausbildung, die bereits nach drei Jahren zum Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin führt, ein Jahr früher als beim klassischen Weg. Daniela Oswald vom Personalamt der Gemeinde erläutert den Nutzen so: „Vorteil der verkürzten Ausbildung ist, dass die Absolventen einen großen Anteil ihrer Ausbildung in der pädagogischen Einrichtung verbringen.“ Die Mathilde-Planck-Schule in Lörrach bietet die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin an. Laut Jessica Lang sind die PIAs eine wertvolle Unterstützung für das gesamte Erzieherteam. „Sie erleben den Alltag in der Kita und werden, wie es der Name der Ausbildung verrät, von Beginn an in die Praxis integriert. Das bestätigt auch die PIA-Auszubildende Elena Obst: „Ich bin ein praxisorientierter Mensch.“ Neben der praktischen Tätigkeit sei die Bezahlung ein Argument, findet Kathrin Eiche, die im dritten Ausbildungsjahr steht. Gefragt, ob sie den Ausbildungsweg empfehlen könnte, antwortet sie: „Ja, ich würde es wieder so machen.“ Alle betonen, dass es gegenüber der klassischen Ausbildung zur Erzieherin bei PIA aber einer erhöhten Anstrengung bedarf, die theoretischen Bestandteile des Pensums zu packen. Es handele sich um „eine sehr anspruchsvolle Ausbildung“, bestätigen alle Aspirantinnen. Was nicht nur Hauptamtsleiterin Lang freut: „Ich bin in der Kita von Anfang an gut aufgenommen worden und habe mich hier wohl gefühlt“, wie PIA-Einsteigerin Romina Kabs bestätigt.