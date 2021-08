Steinen Pfifferlinge für die Nudelsoße

Maulburg (os). Dieses Jahr, in dem der Corona-Verordnung Rechnung geragen werden musste, streiften 20 Kinder mit Revierförster Sven-Hendrik Wünsch und Jugendpfleger Tobias Hohenstatter sowie einer großen Zahl Helfer durch den Wald am Scheinberg. Schon am ersten Tag gab es viel zu entdecken. Nach der Begrüßung bei der Holzmacherhütte wurden erst einmal Namensschilder verteilt und die Umgebung erkundet.

Neu im Waldwochen-Programm war das Kochen mit Pflanzen. Dabei erfuhren die Kinder, dass das nasse Wetter ideal für das Pilzwachstum gewesen sei. So fanden die Kinder ohne größeren Aufwand Pfifferlinge, die in eine Nudelsoße wanderten. Aus mitgebrachten Kartoffeln und gesammelten Brennnesseln entstanden würzige Chips. Andere Wildkräuter wanderten in den Eintopf.