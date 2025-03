Steinen: Pflegekurs abgeschlossen

Der Kurs „Begleitung im Alltag“ gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Organisiert wird er von der Katholischen Landfrauenbewegung Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum Mühlehof in Steinen, die Trägerin des Mühlehof ist, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgrund der großen Nachfrage startet im Oktober erneut ein Kurs zum Thema „Begleitung im Alltag“. Dieser richtet sich an pflegende Angehörige und interessierte Personen. Nähere Informationen dazu erhalten Interessierte per E-Mail an die Adresse nbh@muehlehof.de