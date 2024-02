Steinen: Pin von Senior ausgespäht

Geld abgehoben

Am Dienstag meldete sich der Geschädigte dann bei seiner Bank. Dort stellte sich heraus, dass bereits wenige Minuten nach dem Vorfall an einem anderen Geldautomaten in Lörrach Bargeld von seinem Konto abgehoben wurde. Auch fanden im weiteren Verlauf drei weitere Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten in Paris statt.