Steinen Planung für Neuregelung fast fertig

Optimistisch gestimm

Insgesamt sei man auf einem positiven Weg. Sie sei optimistisch, jedoch keineswegs komplett sicher, teilte Feigher mit. Das schlimmste Szenario wäre, wenn die Änderung nicht zustandekäme. Denn dann würde das Landratsamt den Betrieb sofort schließen. Die immer noch bestehende, aber bisher ausgesetzte Nutzungsuntersagung würde vollstreckt werden. Dies würde bedeuten, dass Fenno dann trotz vollem Lager keinen Räumungsverkauf mehr durchführen könnte.

Zur Zeit laufe noch bis Ende September ein Teil-Räumungsverkauf. Ab 1. Oktober werde der Verkauf wieder ganz normal stattfinden.

Eigentlich sieht der Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der Wiese“ keinen Einzelhandel vor. Und anfangs war das für Fenno auch kein Problem. Denn als das Unternehmen sich im Jahr 1999 dort niederließ, war es im Großhandel für Schul- und Kindergartenbedarf tätig. Doch das Geschäftsmodell veränderte sich in Richtung Einzelhandel, was stillschweigend geduldet wurde – bis ein Nachbar dies den zuständigen Behörden meldete.

Mehrjähriges Hin und Her

Was folgte, war ein mehrjähriges Hin und Her zwischen Fenno, Gemeinde, Landratsamt und Regierungspräsidium. Unter anderem beriet der Bau- und Finanzausschuss zwei Mal über mögliche Änderungen des Bebauungsplans. Wie das Landratsamt vor wenigen Monaten allerdings bemängelte, hätte der Ausschuss darüber nicht nichtöffentlich beraten und beschließen dürfen. Die Entscheidungen waren hinfällig.

Antrag der SPD-Fraktion

Im März ging Feigher mit der Geschichte an die Öffentlichkeit – gleichzeitig begann der Räumungsverkauf. Das Landratsamt räumte Feigher eine Frist bis Ende September ein. In dieser Zeit tat sich dann doch noch etwas. Auf Antrag der SPD-Fraktion kam das Thema wieder auf die Tagesordnung, und der Gemeinderat entschied sich dafür, die Änderung des Bebauungsplans in Angriff zu nehmen.