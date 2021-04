Steinen Planung geht in die Bauphase über

Nur dank der Kommunalen Wohnbau könnten solche Projekte derzeit in Steinen umgesetzt werden, so der Bürgermeister. Ansonsten hätte die Gemeinde schlicht kein Geld dafür. Braun freute sich, dass sich der Ortschaftsrat Hüsingen, der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule mit Sven Schreiber und die Kindergartenleiterin Michaela Sender del Castillo im Vorfeld zusammengesetzt hatten, um ein Konzept zu erarbeiten, das durch das Architekturbüro Vogt aus Grenzach-Wyhlen nun umgesetzt wird. In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Wohnbaugesellschaft Steinen schafft die Gemeinde in Hüsingen 20 zusätzliche Ü3-Ganztagsplätze sowie eine Krippengruppe mit zehn U3-Plätzen.

Derzeit bestehe ein Riesenbedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen in Steinen. Ortsvorsteher Jürgen Schäfer freute sich über die Realisierung des Neubaus, der sicher so schön werde, „dass d’ Chinder gar nümmi heim goh wän“.

Für die Planung und Bauleitung wurde das Architekturbüro Vogt aus Grenzach-Wyhlen beauftragt. Entwickelt wurde eine Planung für einen Erweiterungsbau, in dem künftig zwei Kindergartengruppen Platz finden sollen. Mit einem weitläufigen Ausblick ins Grüne sollen die Kinder und pädagogischen Fachkräfte den Erweiterungsbau ab Juli 2022 beziehen. Aufgrund der Hanglage konnte eine interessante Bauweise geschaffen werden. Der unterhalb des bestehenden Gebäudes geschaffene Neubau wird mit einer Aufzuganlage mit dem Altbau verbunden und somit barrierefrei.

Zum Zeitablauf sagte Vogt, dass der Rohbau bis zum Sommer stehen und das Dach bis November oder Dezember gedeckt sein soll. Bis zum Frühjahr sollen die Innenarbeiten erledigt werden. Wenn alles nach Plan läuft, müsste der Zeitplan eingehalten werden können. Landschaftsplaner Roland Senger aus Rheinfelden hat die Planung für den Garten- und Spielbereich unter Einbeziehung des ehemaligen Schulhofs, der auch als Dorfplatz und Treffpunkt genutzt werden soll, ausgearbeitet.

Die Kosten für den reinen Erweiterungsbau werden sich auf 2,2 Millionen Euro belaufen. Zusammen mit dem Umbau des bestehenden Gebäudes werden es 2,7 und inklusive der Restsanierung 2,9 Millionen Euro sein.

Mit dem Spatenstich startet die große Ausbauoffensive zur Erweiterung des Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen, bei der in Steinen bis Ende 2024 insgesamt 125 zusätzliche Kitaplätze entstehen.

