Steinen: Politische Karikatur wurde abgehängt

„Das Plakat ist mir bekannt“, sagt Stefan Royl, Rektor des Meret-Oppenheim-Schulzentrums, auf Anfrage unserer Zeitung. Es sei ihm vergangene Woche erstmals in einem Klassenzimmer aufgefallen. Etwas später hing es dann in kleinerer Kopie auch an einer Glastür der Schule. Daraufhin habe er die Schüler, die er für die Urheber der Aktion hielt, zur Rede gestellt, denn: „So geht es natürlich nicht. Eine Schule ist ein neutraler Raum.“ Durch die direkte Ansprache habe der Sachverhalt rasch aus der Welt geschafft werden können.

Was an den Schulen gilt

Was aber gilt generell an Schulen im Zusammenhang mit politischer Meinungsäußerung? Hierzu verweist Royl auf den Beutelsbacher Konsens. Dieser ist das Ergebnis einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen mit Politikdidaktikern unterschiedlicher parteipolitischer oder konfessioneller Herkunft im Herbst 1976 in Beutelsbach, einem Stadtteil der Großen Kreisstadt Weinstadt im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg. Der Konsens legt drei Grundsätze für die politische Bildung fest. Zum einen sind dies das Überwältigungsverbot (auch: Indoktrinationsverbot). Dieses besagt, dass Lehrer ihre Position nicht dazu nutzen dürfen, Schülern ihre Meinung aufzwingen. Vielmehr sollen die Lehrer Schüler in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine eigene Meinung bilden zu können.