Steinen Politisches Symbol und Ruheplatz

„Die Wiedervereinigungseiche hat im Dorf einen festen Platz“, sagt Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler. Sei es am 31. Juli als Beobachtungsplatz fürs Basler Feuerwerk oder als Ruhe- und Aussichtspunkt für Spaziergänger oder auch Besucher von Veranstaltungen in der Hägelberger Waldschänke. Denn von dort sind es nur wenige Fußminuten bis zur Eiche westlich davon. Die Sitzbank unter dem Baum ist schon die zweite ihrer Art, denn vor fünf Jahren wurde die nach mehr als einem Vierteljahrhundert doch ziemlich marode gewordene Lattenkonstruktion ersetzt. „In mühevoller Kleinstarbeit hat ein Mitarbeiter des kommunalen Werkhofs die Bank detailgenau wieder hergerichtet, so dass man darauf wieder bequem und vor allem sicher sitzen kann“, sagt Gabriele Kaiser-Bühler.

Sitzen auf der Bank ist derzeit verboten

Dass Sitzen auf der Bank derzeit verboten ist, liegt in der Tatsache begründet, dass die Haare des Prozessionsspinners allergische Reaktionen an Haut und Atemwegen von Menschen auslösen können. Die Raupen des Schädlings schlüpfen im August und leben nur wenige Tage – so lange, bis sie die Eier für die nächste Generation abgelegt haben. Zurück lassen sie indessen ihre Nester, die dann gegen Ende August zwar keine Raupen mehr beherbergen, aber voll mit den giftigen Haaren sind. Diese sind auch für andere Lebewesen, etwa Hunde, gefährlich, erklärt die Ortsvorsteherin. Denn kommen deren Zunge und Schleimhäute mit den Haaren in Kontakt, könne es wegen Schwellungen zu lebensbedrohlicher Atemnot kommen. Wie die Ortsvorsteherin weiter ausführt, sei die Wiedervereinigungseiche schon im Vorjahr von den Raupen befallen gewesen. Allerdings blieben wie auch dieses Jahr starke Schäden, etwa Fressschäden am Blattwerk, weitgehend aus. „Unsere Wiedervereinigungseiche steht, soweit ich das beurteilen kann, trotz des Befalls blendend da.“

Der Baum wurde vor 32 Jahren auf Initiative eines Bürgers, der zuvor dafür Geld bei den Hägelbergern gesammelt hatte, gepflanzt. Dazu wurde eine Bank erstellt – eben damit der Ruhe- und Naherholungscharakter zum Tragen kommt, erklärt die Ortsvorsteherin.

Wiedervereinigungsplatz soll bleiben

„Und der Wiedervereinigungsplatz wird bleiben“, sagt Gabriele Kaiser-Bühler zur Zukunft des Baumes und seiner Umrandung. Ein Fachmann von der Forstverwaltung wird demnächst die Nester beseitigen; dann kommen auch die Schilder, die aktuell vor der Nutzung der Bank warnen, nebst den dazugehörigen rot-weißen Absperrbändern weg. Dann kann der Wiedervereinigungsplatz wieder als Ruhe- und Aussichtsplatz genutzt werden.