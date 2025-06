Steinen: Positive Bilanz des Stadtradelns

In einer eineinhalbstündigen Führung wurden die 40 Besucher durch viele Bereiche des neuen Zentralklinikums geführt und bekamen so einen Einblick in die Infrastruktur und in die Abläufe des Zentralklinikums, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Mit großem Interesse hätten die Teilnehmer dabei den Ausführungen des Projektleiters zugehört. In strömendem Regen traten dann alle wieder den Heimweg an.