Steinen Positives Ergebnis 2018 erwartet

In der jüngsten Sitzung des Steinener Gemeinderats stellte Kämmerin Christine Höhner die Haushaltsberatungen 2018 und die Finanzplanung 2019 bis 2021 vor.

Steinen (ilz). Nachdem die Haushaltsberatung Anfang November von der Tagesordnung des Finanzausschusses hatte genommen werden müssen, konnte das überarbeitete Zahlenwerk den Gemeinderäten nun am Dienstagabend präsentiert werden. Ziel der Verwaltung sei für den Haushalt 2018 mindestens eine schwarze Null im ordentlichen Ergebnis, so Christine Höhner. Zudem solle es möglichst keine neue Kreditermächtigung geben und die Ansätze sollen an die finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit der Verwaltung angepasst werden.

Positiv wirken sich auf den Haushalt unter anderem die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer sowie die Erhöhung der Hallengebühren und des Elternbeitrags der Kindergartengebühren, der auf 15 Prozent erhöht werden soll, aus. Kosten entstünden der Gemeinde durch diverse Baumaßnahmen und die Schaffung von drei Stellen in der Verwaltung. Diese seien jedoch erforderlich, damit die Verwaltung effektiver und vorausschauender arbeiten könne, so Höhner. Auch die Umsetzung neuer Verkehrkonzepte und die Lösung der Kindergartenproblematik seien mit Ausgaben verbunden.

Dennoch: Im vorgelegten Zahlenwerk stehen Erträge von 25 480 971 Euro Aufwendungen in Höhe von 24 890 120 gegenüber. Man rechne daher 2018 mit einem Plus von 590851 Euro, so Höhner. „Das ist erfreulich, aber kein Grund für Euphorie“, so die Kämmerin. Schließlich seien schon 2019 und 2020 wieder weniger positive Zahlen in Sicht.

Bei den Hochbau-Projekten schlägt vor allem die Sanierung der Sporthalle zu Buche. 3,4 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Weitere Mittel sind für die Sanierung einer Stützmauer (170 000 Euro), technische Dienste und Carports für die Halle (30 000 Euro) und ein Bürgerbüro (130 000) eingeplant. Beim Tiefbau bildet die Wasserversorgung mit rund 2,9 Millionen Euro den größten Posten. Hinzu kommen unter anderem Grundstückserwerbe (1,1 Millionen Euro), die Abwasserbeseitigung (854 000 Euro), der Unterhalt der Gemeindestraßen (300 000 Euro) sowie der Breitbandausbau (200 000 Euro). Beim beweglichen Anlagevermögen bilden die Mittel für die Feuerwehr mit insgesamt 742 000 Euro den größten Posten.

Eine Kreditaufnahmeermächtigung sei für das Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig, ebenso wenig eine Entnahme aus der Rücklage.

Im Zuge der nicht-öffentlichen Haushaltsberatung am 28. November hatten die CDU als auch die Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf zusätzliche Anträge für die Bereitstellung weiterer Finanzmittel eingebracht. Auf Wunsch der CDU wurden im Haushalt zusätzlich 15 000 Euro für die Sanierung der Skateranlage an der Sporthalle Steinen eingestellt. Durch den Antrag der Gemeinschaft wurden 20 000 Euro für eine Vorplanung der Sanierung der Halle Weitenau vorgesehen. Dadurch lag das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt schließlich bei 555 851 Euro.

Beide Anträge sowie der Haushalt selbst wurden vom Gemeinderat verabschiedet, wenn auch zuvor einige Kritik am Zahlenwerk geäußert worden war (siehe gesonderter Bericht).