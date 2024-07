Steinen: Provisorischer Mobilfunkmast

„Das ist ein vorübergehender Mast“, teilt Patrik Riesterer vom Bauamt mit. Er stehe dort, bis der eigentliche Funkturm komme, fügt Riesterer hinzu. Ob er bereits 5G sende wie auch weitere Angaben konnte Riesterer nicht machen. Bürgermeister Gunther Braun konnte dieser Zeitung darüber ebenfalls keine Auskunft erteilen. Er sagte lediglich, dass das Tal von Hüsingen mit 5G nicht abgedeckt sei. In Steinen und Höllstein gibt es ein 5G-Mobilfunknetz. Diese elektromagnetischen Felder dienen der schnelleren und erhöhten Datenübertragung. So ermöglicht diese unter anderem Fernsehübertragungen ohne Verzögerungen per Internet, selbstfahrende Autos können Telemetriedaten miteinander austauschen und Online-Computerspiele können zeitgleich auf dem Globus gespielt werden.