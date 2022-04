Steinen - Der Quartiergarten auf der Wiese an der Köchlinstraße in Steinen soll ab Mitte Mai bepflanzt werden. Dafür werden noch Personen aus Steinen und der Nachbarschaft gesucht, die mit anbauen wollen. Der Bauhof der Gemeinde hat die Fläche bereits vorbereitet, auf der die Anwohner des Quartiers Gemüse und Kräuter anpflanzen können – diese werden vom Quartiersmanagement gestellt. Für Ende Mai ist zudem ein kleines Frühlingsfest zur Einweihung des Gartens geplant. Wer mitgärtnern will, kann sich an die Quartiersmanagerin Souhela Wolter, Tel. 0160/95 18 87 23 oder per E-Mail an souhela.wolter@caritas-loerrach.de, wenden.