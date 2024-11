Steinen: Quirliges Treiben auf der Festmeile

Selbstgestrickte Socken und selbst gebackener Kuchen, das laufe immer, hieß es am Stand des „Fördervereins Kinderkrebshilfe Steinen“ am Sonntagnachmittag. Aber auch Nudeln, Plätzchen und viele Sorten Marmelade seien gefragt, erzählte die Frauenrunde, die seit Jahren aktiv ist. Einmal war die Sorte Erdbeere aus, und dann wollten alle Erdbeere, so eine lustige Erfahrung der Damen um die Vorsitzende Martina Wagner. 9000 Euro wurden per Handarbeit schon in einem Jahr erwirtschaftet.