Steinen: Radstation ist eingeweiht

Die Rad-Service-Station am Bahnhof ist am Samstagvormittag in Betrieb genommen worden. „Das ist unser Beitrag, die Radkultur zu stärken“, sagte Klimaschutzmanager Ronny Buth. Die Station, neben den überdachten Radabstellplätzen gelegen, hat 2000 Euro gekostet. Mit 1000 Euro hat sich Radkultur Baden-Württemberg, also das Land, an der Investition beteiligt, den Rest zahlt die Gemeinde Steinen.