Steinen Radwegtrasse: Räte wollen mitreden

Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler und Alexandra Bühler, Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Lörrach, haben in der Gemeinderatssitzung in Steinen am Dienstag über den Sachstand beim Radschnellweg informiert. Dabei kritisierten die Fraktionen, dass sie an der Trassenfindung nicht beteiligt seien. Bürgermeister Gunther Braun will daher den Fachplaner in den Gemeinderat einbestellen, damit er die Wünsche aus dem Rat aufnehmen kann. Dem muss das Landratsamt aber zustimmen.