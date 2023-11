Steinen: Räte verlieren sich im Klein-Klein

Sondertilgung von Krediten

In der Sitzung schlug Kämmerer Ron Morgenthaler die Tilgung der drei Gemeindekredite in Höhe von 314 600 Euro vor. Die Vorsitzende der CDU-Fraktion, Sabine Glaser, sagte dazu: „Wenn es die Kasse hergibt, sollten diese so schnell wie möglich weg.“ Rainer Dürr von der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf sagte, die Zahlung der Kreisumlage hätte sich um eine Million erhöht. Wenigstens bei den Krediten könne man mitbestimmen. Für die Sondertilung votierten alle.