Steinen: Raum für die Jugend

Beirat stellt sich vor

Nach einer Vorstellungsrunde des neuen Beirates, der aus Eva Kremser-Füth, Johanna Niedermayer sowie den Ortschaftsräten Andreas Vogt und Stefan Falkenberg und Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler besteht, wurde besprochen, was die Jugendlichen von einem Jugendraum erwarten und was der Zweck des Jugendraumes ist. Er soll dazu beitragen, dass die Jugendlichen aus Hägelberg eine Gemeinschaft bilden und sich frei von den Erwachsenen entfalten können, sowie als Rückzugsort dienen, so die Intention.