Steinen Rege und tätig in vielen Bereichen

Aber rege war Kammerer schon, bevor er nach Lörrach kam. Mit 25 hatte er das Abitur in der Tasche, aber zuvor hatte er schon eine Ausbildung als Werkzeugmacher und den Wehrdienst bei der Luftwaffe in Meßstetten am Heuberg absolviert. Für das Abitur hatte der gebürtige St. Georgener morgens das Gymnasium in Villingen besucht, nachmittags in der Fabrik gearbeitet und abends gelernt. Er habe eigentlich Gewerbelehrer werden wollen, dann aber erst einmal einen Lehrauftrag an der PH in Lörrach angenommen, erzählt Kammerer. Als diese dann schloss, unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung an der Hellbergschule in Brombach.

Der strohgedeckte Schwarzwaldhof – der Schneiderhof – fiel ihm auf, als er sein erstes Haus in Endenburg baute. Aus St. Georgen kannte er Schwarzwaldhöfe genau. Beim Feierabendbier erkundigte er sich bei den anderen Männern im Ort, wem der Hof gehöre.

Die anderen Männer rieten ihm ab, die Berta Schneider sei sonderbar. Schließlich habe er aber allen Mut zusammengenommen und die damals schon alte Frau gefragt, ob er einen Blick in das Bauernhaus werfen dürfe. Er sei überrascht gewesen, dass die Moderne in keiner Form Einzug in das Gebäude gehalten hatte – bis auf ein Fahrrad aus den 1920er-Jahren. Es war von dem Geld gekauft worden, das eigentlich in die Sanierung des Hofs gesteckt werden sollte. Aber die Inflation hatte diesen Plan zunichte gemacht.

Ein Schatz an Anekdoten

Zwischen Schneider und Kammerer entstand eine Freundschaft, und als Schneider 1986 starb, legte sich Kammerer ins Zeug, damit der Schneiderhof der Nachwelt erhalten bleibt. Dafür wurde ein Verein gegründet und die Gemeinde Steinen gewährte dem Verein ein zinsloses Darlehen für den Erwerb des Hofs. Zehn Jahre lang arbeiteten Kammerer und seine Mitkämpfer daran, das Gebäude zu retten. Später folgten viele Führungen auf dem Schneiderhof, bei denen er einen solchen Anekdotenschatz über „die Berta“ auszubreiten wusste, dass seine Frau, die sich ebenfalls auf dem Schneiderhof engagierte, ihn bisweilen bremsen musste.

Für sein Engagement für den Schneiderhof bekam Kammerer 2002 den Bürgerteller der Gemeinde Steinen und 2015 die Johann-Peter-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen.