Steinen: Restbestände aus Küchenstudio für einen guten Zweck

Beginn in Bäckerei Schaber

1990 hat der heute 63-Jährige „Das Küchenstudio“ in der ehemaligen Bäckerei Schaber in der Kanderner Straße eröffnet. Seine Frau und Schwägerin halfen dem gelernten Schreiner im Büro. Vier Jahrelang war er davor als selbstständiger Monteur in verschiedenen Küchenstudios in der Region tätig gewesen.

Vollmer stammt aus ursprünglich aus einer Wagnerfamilie. Sein Großvater und sein Vater besaßen in Hofen eine Stilwarenfabrik. Stile für Heu- und Holzrechen, Äxte sowie Schaufel stellten die beiden unter anderem her. „Im Sommer betrieben wir Landwirtschaft“, erinnert sich Vollmer „und im Winter arbeitet die Männer in der Werkstatt“.