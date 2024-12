Steinen Richtfest gefeiert

Kita Schmetterling

In Vertretung des Bürgermeisters war Stellvertreter Dietmar Ernst zum Richtfest gekommen. Unter den Gästen begrüßte dieser auch Altbürgermeister Rainer König. Die Kita Schmetterling werde die elfte Kindertageseinrichtung in Steinen sein, sagte Ernst, und auch diese werde gebraucht. Denn die Anzahl an Kindern in der Gemeinde steige seit Jahren kontinuierlich. Die zusätzlichen 87 Plätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr mit einem Ganztagsangebot für Eltern, die darauf angewiesen sind, seien daher ein Beitrag zur langfristigen Entlastung.

Elf Kindergärten

Rund vier Millionen Euro wird sich die Gemeinde die elf Kindergärten im Jahr kosten lassen, blickte Ernst in die Zukunft mit einem weiteren Ort der Begegnung und des Lernens, in dem Freundschaften geschlossen und die Kreativität gefördert werde.