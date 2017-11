Steinen Riegelstellung verhindert ein Übergreifen

Steinen-Hüsingen (w). Flott und reibungslos ging die Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Hüsingen, am Sonntag im Altweg über die Bühne. Übungsszenario war ein Wohnungsbrand im Haus Kessler. Angenommen wurde, dass sich in dem Gebäude noch drei Personen befinden.

Oliver Semling kommentierte den Ablauf für die Zuschauer leicht verständlich, so dass auch die vielen Kinder alles verstanden. Semling erklärte beispielsweise dem kleinen Felix, dass die Atemschutzträger auch eine am Helm befestigte Lampe haben, was allerdings in einem Raum voller Rauch nicht viel helfe. Hier müssen die Feuerwehrleute mit Bedacht vorgehen. Und Luca wollte wissen, warum sein Opa denn lösche, wenn das Haus gar nicht brenne. Das Haus werde mit einer sogenannten Riegelstellung vor einem Übergreifen des Feuers geschützt, wurde Luca erklärt.

Zum ersten Mal kam der neue Gruppenführer Philipp Senn in seinem neuen Amt zum Einsatz. Er kam frisch von der Feuerwehrschule Bruchsal, wo er in einem vierzehntägigen Lehrgang ausgebildet wurde. Nachdem alle Personen gerettet waren, schickte Senn einen weiteren Atemschutztrupp ins Gebäude. Dieser konnte sich in Ruhe auf die Brandsicherung konzentrieren. Michael Lauer, der stellvertretende Gesamtkommandant, äußerte sich in seiner Abschlusskritik sehr lobend zum schnellen und korrekten Ablauf der Übung.

Zwei Minuten nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr aus, sieben Minuten später war der Angriffstrupp im Gebäude, weitere zwei Minuten danach konnte die erste Person gerettet werden, und nach 16 Minuten kam die Meldung „Feuer aus.“

Ortsvorsteher Holger Sutter lobte Philipp Senn für dessen Besuch der Feuerwehrschule, denn das sei keine Selbstverständlichkeit. Das komme der gesamten Abteilung zugute, von der Schule kommen immer neue Anregungen. Ferner bedankte er sich bei allen Kameraden für die Bereitschaft, das ganze Jahr über zur Verfügung zu stehen und sich in Übungen und Lehrgängen auf dem Laufenden zu halten. Kommandant Stefan Wellinger erinnerte daran, dass man sich nach dieser Abschlussübung in zwei Wochen noch zu einer weiteren Übung trifft. Hier werden die Geräte winterfest gemacht und die Gullys im Dorf kontrolliert. Im Anschluss waren Feuerwehrleute und Zuschauer zum Mittagessen eingeladen.