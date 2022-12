Steinen Romantik und Moderne erklingen im Wechsel

Von Arnold A. Cooke (1906 bis 2005) erklingen „Three songs of innocence“ (Piping down the valleys wild, The shepherd und The echoing green). Die Musiker spielen von Gottfried Herrmann (1808 bis 1878) „Drei Lieder“ (Erfüllung, Ich denke Dein und Du bist wie eine Blume), von Arthur Bliss (1891 bis 1975) „Two Nursery Rhymes“ (The Ragwort und The Dandelion), von Mátyás Seiber (1905 bis 1960) „Drei Morgensternlieder für Sopran und Klarinette“ (Die Trichter, Das Knie und Das Nasobém), von Nils Wilhelm Gade (1817 bis 1890) zwei Stücke aus „Fantasistykker“, von Benjamin Britten (1913 bis 1976) „Fish in the unruffled lakes“ und „Underneath the abject willow“ sowie von Franz Schubert (1797 bis 1828) „Der Hirt auf dem Felsen“.

Jacqueline Forster, Michael Herrmann und Peter Geisler kennen sich seit vielen Jahren. Das Programm haben sie kontrastierend angelegt.

So wechseln sich Werke der Romantik mit Werken des 20. Jahrhunderts ab, Komponisten des kontinentalen Europas treten an die Seite von Komponisten aus Großbritannien. Als roter Faden zieht sich durch das Programm eine teils poetisch-romantische, teils humorvolle oder gar skurrile Beschäftigung mit Natur- oder auch Fantasiewesen und dem Hirtendasein.