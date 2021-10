Steinen Rückrundenstart der WKG Weitenau-Wieslet

Die WKG zählt zu den Top-Mannschaften in ihrer Disziplin: Seit zehn Jahren kämpfen sie mindestens in der Regionalliga; drei Jahre lang (2012 bis 2014) war die Truppe sogar in der zweiten Bundesliga präsent.

Seither ist man gerne eine feste Größe in der Regionalliga, Hanspeter Dürr. Denn in dieser Klasse gibt es attraktive Gegner, etwa die Nachbarn von der RG Hausen/Zell oder vom KSV Rheinfelden, und vor allem hat man nicht die kostspieligen weiten Reisen zu den Auswärtskämpfen wie in der zweiten Bundesliga.

Dass die WKG Weitenau/Wieslet aktuell so gut dasteht, liegt nach Einschätzung der Verantwortlichen auch am seit 20 Jahren bestehenden Förderverein sowie an der klar auf Identifikation mit dem Verein und damit auch der Region abzielende „Personalpolitik“: In den zwei Aktivstaffeln kämpfen überwiegend Eigengewächse aus der engagiert betriebenen Jugendarbeit, ergänzt durch starke Ringer aus dem Elsass.

Dank dem Fokus auf die Region habe man auch in Corona-Zeiten eine starke Zuschauerresonanz bei den Heimkämpfen: Durchschnittlich 250 Fans, bei den Derbys auch schon deutlich über 400 verzeichnet die WKG.