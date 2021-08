Steinen Rund um die Uhr zugänglich

Denn immer gilt: „Je schneller diese beginnen, um so aussichtsreicher ist es, dass sie auch die gewünschten Erfolge zeitigen“, sagt der „Defi-Berater“ Tim Scheer, dessen Firma sich einer effektiven Notfallversorgung verschrieben hat und unter anderem „Wege zum neuen Defibrillator“ (Defi) aufzeigt. Viele sind diese Wege inzwischen gegangen. Die bedienerfreundlichen Lebensretter sind beispielsweise in der Weitenauer Halle, im Bürgerhaus Hüsingen, im Haus der Sicherheit, bei der Feuerwehr in Endenburg, im Eingangsbereich der Steinenberghalle in Schlächtenhaus, beim Pflegedienst Herbrich, im Rathaus Hägelberg, beim dm-Markt und in der Wiesentalhalle in Höllstein bereits installiert.

2000 Euro investiert