Steinen „Runter vom Gas“ jetzt Pflicht

„Eine historische Stunde, ein großer Augenblick“ nannte Braun gestern um 11.55 Uhr die Positionierung des Tempo 30-Schilds an der Lörracher Straße beim Haus der Sicherheit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt ab dort bis zum Ende der Kanderner Straße.

„Wir sind froh, dass dieser Schritt der Verkehrsberuhigung jetzt vollzogen ist, doch es werden weitere Maßnahmen kommen müssen“, verweist der Rathauschef auf die allgemein in Region und Gemeinde zu erwartende Verkehrszunahme nach der für das Jahr 2025 vorgesehenen Inbetriebnahme des Zentralklinikums Entenbad auf Lörracher Gemarkung. Es sei „einfach wichtig“, dass die Klinik eine direkte Zufahrt von der Bundesstraße 317 bekommt und der Zufahrtsverkehr nicht durch den Ortskern von Steinen fließt.

Für das jetzt erfolgte Inkrafttreten von „Tempo 30“ seien in den vergangenen Jahren drei Anläufe erforderlich gewesen, erinnerten Braun und Bauamtsleiter Thun an ein „zähes bürokratisches Ringen“ mit dem Landratsamt.

Da die Behörde in Steinen im Rahmen der Lärmaktionsplanung auf die Wahrscheinlichkeit eines Verdrängungseffekts in die Bahnhofstraße hingewiesen hatte, wurde ein Monitoring explizit gefordert, um eine Vorher-Nachher-Betrachtung zu ermöglichen. So mussten für die Messung an den Einmündungsbereichen jeweils eine Woche lang die Fahrzeuge gezählt werden.

Die Gemeinde habe dafür entsprechende Geräte beschafft und aufgehängt. Allerdings waren die Auswertungen aufgrund der Sommerferien sowie einiger Baustellen zunächst nicht repräsentativ. Daher konnten die erforderlichen Messergebnisse erst nach Schulbeginn vorliegen, um die Schilder schließlich gültig werden zu lassen.

Messgeräte bleiben

Vier von der Gemeinde angeschaffte Messgeräte bleiben weiterhin „in Aktion“. Sie dienen unter anderem dazu, Verkehrsströme, Geschwindigkeiten und Art der Fahrzeuge zu ermitteln.

„Das Thema Verkehrsberuhigung ist für uns noch nicht erledigt, wohl aber haben wir mit den neuen Tempo-30-Zonen einen gewaltigen Schritt nach vorn getan“, freute sich Braun im Pressegespräch über das am Freitag erfolgte Inkrafttreten der Geschwindigkeitsbegrenzung. „Eine kleine Drehung – ein großer Schritt“ nannte der Bürgermeister das von ihm mit einem mächtigen Schraubenschlüssel vollzogene „Zurechtrücken“ des Hinweisschildes an der Lörracher Straße. Jetzt muss jedem Auto- und Motorradfahrer klar sein: Runter vom Gas – in Steinen gilt Tempo 30.