Steinen: Sanierung des Bads ist ein Dauerthema

Rückblick

Eine angedachte Putzete vor der Freibadsaisoneröffnung wie in den vergangenen beiden Jahren fand in diesem Jahr nicht statt, da das Bad bereits von offizieller Seite auf Vordermann gebracht wurde. Dafür konnte am Samstag vor dem Eröffnungswochenende mit Unterstützung der Gemeinde Steinen und der Badewasser Service GmbH für Vereinsmitglieder ein „Pre-Opening“ veranstaltet werden, bei dem sich trotz schlechten Wetters eine Handvoll Mutiger ins Wasser traute. Die Freibadsaison begann dann am 11. Mai wie geplant.

Sehr erfreut ist man beim Förderverein, dass die Badewasser Service GmbH als von der Gemeinde mit dem Badbetrieb beauftragter Dienstleister in dieser Saison einen Infodienst zur aktuellen Badöffnung per WhatsApp-Kanal anbieten kann. So sind Besucher immer aktuell informiert, was gerade beim derzeit wechselhaften Wetter sehr nützlich sein kann, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.