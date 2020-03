Steinen Satirische Visite des Wunderdoktors

Auch sonst erfuhr man einiges über Alltagsmenschen und Alltagsprobleme bei diesem Querschnitt durch das Schaffen von Eugen Roth (1895 bis 1976), der neben heiteren Versbänden, die fast jeder heute noch kennt, auch ernstere Gedichte und Erzählungen schrieb, die noch zu entdecken sind. Der Autor macht sich in diesen Versen und Erzählungen aber nicht über andere lustig, sondern persifliert ganz allgemein Lebenslagen.

Das Markenzeichen der Gedichte ist ihr Anfang mit dem treffenden Leitmotiv, etwa: „Ein Mensch erlebt den krassen Fall/Es menschelt deutlich, überall -/ Und trotzdem merkt man weit und breit / Oft nicht die Spur von Menschlichkeit“.

Beim Wiederhören dieser klugen Zeilen versteht man den Literaturkritiker Joachim Kaiser, der Eugen Roth als Nachfahre von Schopenhauer und Busch sah, in dem auch ein Schuss Heine stecke und der Roths „Mischung aus defensivem Pessimismus, leichtester Vershand und praktikablem Humor“ rühmte.

Seine 1935 erschienenen „Ein Mensch“-Gedichte hat der Münchner Lokaljournalist Roth zehn Verlegern vorgelegt, aber erst der elfte griff zu – und es wurde ein Riesenerfolg. Seither haben sich viele Menschen an den klugen Versen erfreut.

Martin Lunz las und rezitierte szenisch nicht nur aus diesen allzumenschlichen Gedichten mit ihren geistreichen Pointen und ihrer liebenswerten Ironie, sondern auch aus „Gute Reise“. Mit Trenchcoat, Hut und Aktenkoffer verwandelt er sich in einen Reisenden, der nach Tirol aufbricht und wieder umkehrt, weil er glaubt, er habe zu Hause das Licht an- und die Tür offengelassen – wem ging das nicht auch schon so? Das sind menschliche Schwächen, die man gerne belächelt, und Situationen, die man aus dem eigenen Leben kennt.

Als Drittes zitierte Lunz aus dem „Lebenslauf in Anekdoten“, der persönlichen Familiengeschichte über Eugen Roths kleinen Sohn Stefan, der als dreijähriger Knirps allerhand anstellt und seinen Vater im Zimmer einschließt, während in der Küche der Braten im Ofen verschmurgelt. Dann streift sich Lunz den Arztkittel über und schreibt als Wunderdoktor die Rezepte auf. Und hier zeigte sich Roths tröstliches Menschenbild.

Auch in den pointenreichen lustigen Geschichten aus dem großen Eugen-Roth-Buch mit tatsächlichen Begebenheiten aus dem Leben des Dichters lernte man den Autor als einen Mann fürs Heitere kennen, das er im Ernst des Lebens fand.

Das war eine kleine deutsche Humorgeschichte, zum Besten gegeben von einem lebhaft, gewitzt und augenzwinkernd-humorvoll agierenden Darsteller. Und wie der Dichter einmal eine große Lesergemeinde hatte, so hatte Martin Lunz im Stalten einen Zuhörerkreis, der viel lachte und diesen Humor sichtlich genoss. Gerade die literarischen Doktor-Rezepte kamen im Klinikumfeld gut an. Was wieder einmal bewies: Lachen ist doch die beste Medizin.

