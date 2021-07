Steinen Satzungsänderung beschlossen

Wahlen

Bei den anschließenden Wahlen wurde der Vorsitzende Marc Sutterer in seinem Amt bestätigt. Neuer Kassenwart ist Christian Bippes. Schriftführerin bleibt Tabea Gross. Zur Beisitzerin für zwei Jahre wurde Christiane Sturm gewählt. Neue Beisitzerinnen für ein Jahr sind die Erzieherinnen Sarah Vetter und Eileen Behringer. Michael Weiß bleibt zunächst für ein Jahr zweiter Vorsitzender. Kassenprüferinnen sind weiterhin Martina Ruch und Julia Brugger.

Bericht der Leiterin

Leiterin Regina Doppstadt erinnerte in ihrem Bericht daran, was die Kita bereits angeschafft hat. Sie berichtete auch von ihren Erfahrungen mit dem Sicherheitsbeauftragten, der manche Spielgeräte beanstandete und jüngst darauf hinwies, dass manche Geräte erst für zweijährige Kinder zugelassen sind.

Doppstadt las dann noch eine Wunschliste vor. Sie kündigte an, dass der Baum neben der Vogelnest-Schaukel entfernt und an seiner Stelle eine Schaukel mit zwei Sitzbrettern aufgebaut wird. Sie dankte ihren Kolleginnen Birgit Grewe und Elisabeth Hochmuth für ihr langjähriges Wirken im Förderverein. Regina Doppstadt will den Vorstand weiter unterstützen, schied aber auf eigenen Wunsch als Beisitzerin aus dem Vorstand aus.

Haldenplatz

„Es gibt keinen Förderverein, der sich so engagiert“, lobte Bürgermeister Gunther Braun. Er fragte Regina Doppstadt, inwiefern der Haldenplatz „Teil des Kindergartens“ sei. „Es gab Zeiten, da war er schön und sauber. Wir konnten dort auch verweilen“, antwortete sie ihm. Nun sei es dort aber „sehr durchwachsen“. Sie erinnerte daran, dass die Kita einen Bauwagen aufstellen wollte, um regelmäßig eine Waldwoche durchführen zu können. „Aber wir und Förster Volker Resnik haben keinen Standort finden können.“ Es wäre also gut, so Doppstadt, wenn der Haldenplatz hergerichtet würde.

Der 2006 gegründete Förderverein zählt inzwischen 45 Mitglieder. Weitere Mitglieder sollen geworben werden.

Neben dem Kunsthandwerkermarkt möchte der Verein bei der Bundestagswahl im September wieder einen Kuchenverkauf anbieten. Bei der Landtagswahl fiel der Kuchenverkauf aus.