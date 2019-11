Steinen Schaufenster des Kunsthandwerks

Von Ralph Lacher

Steinen-Höllstein. Der Markt war wie in all den Vorjahren wieder ein Schaufenster des regionalen Kunsthandwerks in seinen vielseitigen Facetten vom fast professionellen Anbieter bis zum reinen Hobby-Künstler. Und lockte mit von Marc Sutterer geschätzten rund 800 Besuchern sehr viele Bürger nach Höllstein. Da war es gut, dass die Ausrichter den 58 Ausstellern, sechs mehr als im letzten Jahr, Präsentationsmöglichkeiten an 102 Ständen in der Halle, auf der Bühne und im Foyer boten. Durch die neue Anordnung der Stände war ein angenehmes, ruhiges Flanieren vorbei an den Auslagen der Teilnehmer möglich. Präsent waren an den drei Standorten in der Halle Teilnehmer aus dem südbadischen Raum, allerdings mit Schwerpunkt aufs Dreiländereck und die nähere Umgebung. Deren Teilnahme-Gebühren und der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen, Steaks und Grillwürsten sowie Getränken kommen dem Dora-Merian-Kindergarten zugute. Hauptsächlich Frauen besuchten den Markt. Sie bekamen viel geboten. Bei den hochwertigen Angeboten vom Schmuck bis zur textilen Handarbeit machte der Bummel an den Ständen Spaß; es gab von Filigranem bis zu Rustikalem, von Zeitlosem bis Trendigem so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann beim Kunsthandwerk. Und die Gäste suchten auch das Gespräch mit den Ausstellern. Auch die waren mehrheitlich weiblich. Besonders gut an kam auch, dass einige der Standbetreiber ihr Kunsthandwerk aktiv präsentierten. Da war der Termin in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit gut gewählt, der Förderverein konnte bei der Organisation wieder auf Unterstützung aus der Elternschaft bauen und wird im nächsten Jahr wieder zum Steinener Künstlermarkt einladen. „Wir als Förderverein blicken auf einen sehr guten Künstlermarkt zurück und sind glücklich mit dessen Verlauf. Der Erlös des Künstlermarktes kommt vollumfänglich den Kindern des Dora-Merian-Kindergartens zu Gute“, sagte Marc Sutterer und wies schon mal auf den nächsten Künstlermarkt am 14. November 2020 in der Wiesentalhalle hin.