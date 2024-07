Steinen-Schlächtenhaus: Auf Tierattrappen schießen

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hat der Schützenverein (SV) Schlächtenhaus-Hofen am Wochenende wieder sein Goldvreneli-Turnier veranstaltet. Benannt ist der Wettbewerb nach dem Hauptgewinn einer Verlosung, an der jeder Bogenschütze teilnehmen darf. Das Goldvreneli ist eine kleine Münze (20 Schweizer Franken in Gold), deren Wert Pressewart René Weber mit 400 Euro beziffert. „Sie ist ein reguläres Zahlungsmittel“, sagt er.