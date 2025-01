Steinen-Schlächtenhaus: Der „wohl kleinste harmoniefähige Verein“

Rückblick: Die langjährige Dirigentin Klaudia Kramer bezeichnete den Musikverein Schlächtenhaus-Hofen in ihrem Bericht als den „wohl kleinsten harmoniefähigen Verein“ mit aktuell 17 Musikern. Dass der Verein in der Lage ist, solche Konzertprogramme wie im vergangenen Jahr einzuüben, sei nicht selbstverständlich. Angesichts der oft wechselnden Besetzung in den Proben seien von ihr als Dirigentin Geduld und Improvisationsgabe gefordert. Sie erwähnte außerdem, dass zwei junge Musikerinnen und ein junger Musiker im vergangenen Jahr das Bronzeabzeichen bestanden hatten. Die Ausbildung von Zöglingen (drei an der Flöte, zwei an der Klarinette, einer am Saxofon) bezeichnete sie als „Erfolgsmeldung” angesichts des viel erwähnten Mangels an Fachkräften.

Grußworte: Michael Kropf als Passivmitglied und engagierter Förderer des Vereins vertrat zugleich den Ortsvorsteher. Er würdigte das Engagement des Vereins und hob die Bedeutung der Veranstaltungen fürs Dorf hervor. Zugleich ermutigte er den Verein, wo nötig um Hilfe zu bitten.