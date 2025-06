Steinen_Schlächtenhaus: Fest in kleinem Rahmen

Gelungener Sommerabend

Im Lauf des Abends seien etwa 180 Besucher gekommen, erzählte Brendle unserer Zeitung am Tag darauf als Bilanz der Feier. Es sei ein schönes und friedliches Fest mit idealem Sommerwetter gewesen. So schön, dass einige Festbesucher die laue Sommernacht bis spät in die Nacht genossen hätten und die erste Dorf-Latschari als voller Erfolg in die Annalen von Schlächtenhaus eingehen konnte.