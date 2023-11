Steinen-Schlächtenhaus: Greifvögel werden jetzt abtrainiert

Brauchen ein Quartier

Die Papageien werden dieses Wochenende umgesetzt, fügt sie hinzu. Tiere aus Afrika und Asien, wie Kraniche, Sittiche, Geier und Falken, kommen ins Winterquartier. Der Aufwand sei im Winter dann größer. Es müssen die Innenbereiche gereinigt und desinfiziert werden, sagt Kasten.

Kein Sport im Winter

„Für die Greifvögel sind die Flugvorführungen Sport“, erzählt sie weiter. Jetzt fliegen sie weniger, man trainiere wie bei einem Sportler ab. Auch erhalten sie nun mehr Futter, und wenn sie kein Bedürfnis mehr haben zu fliegen, dann werden sie bis Anfang nächsten Jahres lediglich gefüttert. Sie setzen dann Winterspeck an. Für die Vögel gebe es jetzt keinen Grund zu fliegen, erläutert sie. Auch in der freien Wildbahn gehen Vögel zumeist nur zur Paarungszwecken, bei Revierkämpfen oder zur Futtersuche in die Lüfte.

Fliegen sei anstrengend, fährt sie fort. Je größer das Tier sei, desto länger dauere es, bis es wieder fit für die Vogelvorführung sei, sagt sie.

Kästen für Greifvögel

Die Greifvögel müssen in Kammern gehalten werden, das werde vom Gesetzgeber genau kontrolliert. Diese sind an allen vier Seiten geschlossen. Das habe einen einfachen Grund: Würde der Greifvogel in einem herkömmlichen Käfig den Winter verbringen und sieht dann Beute vor den Stangen, wie zum Beispiel eine Amsel, dann fokussiere er mit seinen Augen nur den Singvogel und übersehe die Gitterstäbe. Die Verletzungsgefahr sei in einem solchen Fall groß, sagt sie.

Klassischer Familienbetrieb

Der Vogelpark ist ein klassischer Familienbetrieb. Gisbert Kasten ist wie seine Frau ausgebildeter Falkner. Sein Vater, der den gleichen Vornamen wie sein Sohn trägt, hat den Tierpark 1989 von einem Arzt aus Lörrach gekauft. Dieser hatte ihn 1980 eröffnet.

Die Familie Kasten hat ihn allmählich zu einem Erlebnispark umgebaut.

In der Sommersaison arbeiten ungefähr 20 Personen dort, viele in Teilzeit. Im Winter sind es fünf Personen, die sich um die Tiere, die Gehege und die anstehenden Reparaturarbeiten kümmern.

Vor Corona hat das Ehepaar auch Falkner-Seminare angeboten. Danach haben sie vorsichtig damit wieder angefangen, aber die Masken mochten die Greifvögel nicht. „Greifvögel sind Gewohnheitstiere“, sagt Kasten und „wir wollen sie zu nichts zwingen“.