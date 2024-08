Steinen-Schlächtenhaus: Paten für die Tiere im Vogelpark

Ein Trauerschwan Foto: Kathryn Babeck

Greifvögel

Für die Greifvögel gibt es eigens einen abgetrennten Bereich. Schwarzmilane, die dort gehalten werden, können ebenfalls unterstützt werden. Dieser Greifvogel kommt vor allem in den östlichen und südlichen Bundesländern vor. Er ähnelt äußerlich und in seiner Lebensweise seinem engen Verwandten, dem Rotmilan. Sein Schwanz ist jedoch etwas kürzer und weniger stark gegabelt. Die Wintermonate verbringt er in Afrika. Der Rotmilan, für den ebenfalls eine Patenschaft übernommen werden kann, ist insgesamt kontrastreicher gefärbt. Rostrot leuchtet sein gestricheltes Bauchgefieder, an den Basen der Handschwingen gibt es große Aufhellungen. Der Kopf erwachsener Tiere ist ebenfalls sehr hell, je nach Licht von beinah silbrig weißem Glanz. Unverkennbar ist auch sein Flugbild: Deutlich abgewinkelte Schwingen, tief gegabelter Schwanz. Der Rotmilan, früher auch Gabelweih oder Königsweih genannt, war einst in den hießigen Breiten beinah vollständig verschwunden. Mittlerweile hat sich sein Bestand stabilisiert. Sein Ruf,, ein klägliches „Hiäh“, wird häufig zu einem wieherndem Trillern verlängert, es ist den ganzen Sommer über Feldern und Wäldern zu hören.Da Rotmilane sehr langlebige Vögel sind, ist selbst der Tot eines einzelnen erfahrenen Tieres ein stets herber, bedeutungsvoller Verlust.