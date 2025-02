Dieses Jahr veranstaltet die Jugendfeuerwehr Schlächtenhaus-Hofen wieder das traditionelle Scheibenfeuer bei der Kirche in Hofen. Der Holzstoß wird am Samstag, 8. März, bei Einbrechen der Dunkelheit angezündet. Am Freitag, 7. März, wird ab 14 Uhr dafür in Schlächtenhaus und Hofen entsprechendes Brennmaterial gesammelt. Baumschnitt wird nur gebündelt mitgenommen. Größere Mengen Grünschnitt werden nicht mehr abgeholt, heißt es in der Ankündigung. Das Scheibenfeuer findet bei jedem Wetter statt.