In Schlächtenhaus findet am Donnerstag, 29. Mai, das traditionelle Ufertbrütli statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist der festliche Umzug von „Braut“ und „Bräutigam“ – zwei Vorschulkindern des Kindergartens – durch das Dorf, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit ihren Familien sammeln sie dabei „Anke und Eier“ (Butter und Eier) ein, ganz wie es der Brauch will. Begleitet wird der fröhliche Zug von Frühlingsliedern, die gemeinsam gesungen werden und für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.Die Dorfgemeinschaft ist eingeladen, das Fest mitzugestalten. Unser Archivfoto zeigt eine Impression des Umzugs aus dem Jahr 2022.