Steinen-Schlächtenhaus: Vier neue Ortsschafträte und ein neuer Ortsvorsteher

Wie so üblich beim sich alle fünf Jahre wiederholenden Anlass, wenn bisherige Räte verabschiedet und die neu gewählten „inthronisiert“ werden, fanden in Schlächtenhaus am frühen Abend des 24. Juli im örtlichen frisch renovierten Rathaussaal zwei Sitzungen statt. In der ersten wurden die neben Almut Steyer ausscheidenden Mitglieder mit Dankesworten in allen Ehren entlassen: „Ihr seid so viel besser; als manche denken.“ Präsente gab es keine, denn das Geld stiftete der OR der Amtsperiode 2019 bis 2024 ein „Bänkli“, welches nun an der Hofener Kirche in einer aussichtsreichen Lage aufgestellt wird. Ein Abschiedsgeschenk gab es dann doch für Steyer. Dies überreichte ihr Stellvertreter Steffen Peter. Die Ortsvorsteherin war 13 Jahre in Folge in der Verwaltung tätig und zeichnete die vergangen fünf Jahre für die Geschicke des Ortes verantwortlich. Zusammen mit Steyer und Peter traten noch Johannes Müller und Peter Schleith in den kommunalpolitischen Ruhestand.