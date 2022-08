Edward Simoni in Steinen Schlager, Pop und Rock in Panflöten-Version

Mehrheitlich prägten das Programm aber Songs aus Schlager, Pop und Rock in Panflöten-Version. Zu hören war da natürlich das „Weiße Boot“ oder der „Einsame Hirte“, den er zusammen mit James Last zum Welthit machte, „House of the rising sun“ von Eric Burdon, der Welthit „El condor pasa“, „When I need you“ von Albert Hammond oder Beethovens „Freude schöner Götterfunken“.

Auch Kirchenlieder brachte er zu Gehör, etwa „Gloria in excelsis Deo“ oder „Näher mein Gott zu Dir“. Dieses Lied war eines von dreien im Zugabeblock neben der Titel-Melodie des Films „Titanic“ und „Santa Lucia“. Simoni wusste in seinem Kirchenkonzert in Steinen auch Überraschungsmomente einzubauen. Etwa dann, wenn er in einigen Liedern von der Pan- zur Querflöte und zur Violine wechselte.

Selfie-Termin

Das Publikum war begeistert, belohnten den Künstler mit lang anhaltendem Applaus – und wurden nach dem Konzert mit einem Selfie-Termin samt Autogrammstunde belohnt.