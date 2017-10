Steinen Schlusspunkt hinter der Saison

Steinen-Höllstein (os). Mit den offenen Vereinsmeisterschaften setzte die Leichtathletikabteilung des TuS Höllstein den Schlusspunkt hinter eine erfolgreiche Saison.

Unter dem Motto „Dabeisein ist alles“ waren 68 Leichtathleten in den verschiedenen Altersklassen am Start, darunter auch welche aus Wehr (TV), Weil am Rhein (ESV) und Gottenheim (TV). Gingen am Vormittag Sportler über 14 Jahre an den Start, maßen sich am Nachmittag die kleinen und kleinsten Leichtathleten. Obwohl es bei den offenen Vereinsmeisterschaften des TuS Höllstein vor allem ums Mitmachen ging, gab es bei den Siegerehrungen Urkunden und kleine Preise. Vereinsmeister wurden Robin Ruch, Gabriel Stroppel, Mattida Kernbach, Pauline Lindenmaier, Julian Qurfeld, Enya Schlageter, Finjan Koch, Lynn Feiertag, Beni Jassen, Jolina Bochmann, Jonathan Koch, Sina Weyers, Jannes Koch und Pauline Kerzendörfer beim Nachwuchs bis 14 Jahre. Bei den älteren Jugendlichen gingen Titel an Finn Ströbel, Florian Urschel und Johanna Urschel sowie bei den Männern an Sebastian Fels (alle Resultate im Internet unter www.ladv.de/ergebnisse).