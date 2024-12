Angesichts der jüngsten Schneefälle haben sich die Mitarbeiter des Polizeipostens Steinen offenbar einen kleinen Spaß erlaubt: Dieser Schneemann stand am Montagvormittag in voller Montur und mit Krawatte vor dem Polizeiposten. Seiner Ausstattung nach zu urteilen, sollte die unerwartete „Verstärkung“ wohl vor allem in der Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Ob dem frostigen Gesellen indes ein langes Leben beschieden sein wird, ist angesichts der derzeitigen Temperaturen zweifelhaft. Immerhin als Blickfang versah der Schneemann zumindest am Montag einwandfrei und unkompliziert seinen Dienst.