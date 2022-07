Steinen Schnell in Höllstein heimisch geworden

Beginn als Hausmädchen

Geboren wurde sie als ältestes von sechs Kindern einer Arbeiterfamilie im schwäbischen Tübingen am 2. Juli 1932. Lydia Mahler wuchs bei der Großmutter in Langenau bei Ulm auf, ging dort während des Zweiten Weltkriegs und, solange Schule möglich war, auch in die Hauptschule. Nach Kriegsende musste sie als 13-Jährige zum Lebensunterhalt beitragen. Das tat sie erst als Hausmädchen auf dem Bauernhof von Verwandten im Allgäu. Nach sechs harten Berufsjahren kehrte sie im Jahr 1951 ins heimische Langenau zurück und arbeitete dort als Hausmädchen in einer Arztfamilie.

Die Bezahlung in diesem Beruf war schlecht, erzählt Lydia Lütte. Daher habe sie sich umgehört, wo man bessere Verdienstmöglichkeiten hat. In der Textilindustrie im Wiesental wurde sie fündig; 1953 kam sie nach Höllstein, wo sie bei Merian in der Spinnerei Arbeit fand und auch heimisch wurde. Sie lernte den gebürtigen Höllsteiner Adalbert Lütte kennen und lieben; 1962 heirateten die beiden. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter.