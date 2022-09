Steinen Schon mehr als 50 Anmeldungen

Zum bisherigen Zeitpunkt liegen die Anmeldungen von rund drei Dutzend Teilnehmern vor, also solche von Geschäften, Dienstleistern und Gastronomen sowie Vereinen, Privatpersonen und Institutionen, die im Bewirtungsbereich aktiv sind. Und auch zwei Dutzend Kunsthandwerker haben sich bei Lisa Feigehr schon angemeldet für den Kunsthandwerkermarkt, dessen Stände zwischen Rathaus und Spielwaren Zumkeller sowie dem Marktplatz aufgebaut werden. Für den Kunsthandwerkermarkt könne sie noch drei bis vier Teilnehmer berücksichtigen, sagte Lisa Feigher. Anmeldungen nimmt sie unter Telefon 07627/27 39 oder per E-Mail an feigher@web.de entgegen.

Schmuck und Lederwaren

Die Kunsthandwerker werden ein breites Angebot machen. Es umfasst Taschen und andere Lederwaren, Holzfiguren, Strickwaren, aber auch selbstgemachte Konfitüren und Liköre, Skulpturen aus Metall, Schmuck, Porzellan, Spirituosen und Edelbrände, Gewürze und Deko für die Advents- und Weihnachtszeit.

Das gastronomische Angebot bestreiten die örtlichen Gaststätten, Bäckereien und Metzgereien sowie Vereine und Privatpersonen.

Umzug durch Ortskern

Der Martinsumzug startet um 17 Uhr vor dem Mühlhof. Von dort geht es durch die Eisenbahnstraße, am Rathaus vorbei und durch den Schulhof in die Köchlinstraße. Weiter führt dir Route durch die Kanderner Straße zurück zum Mühlehof. Am Start- und Zielpunkt gibt es für jedes Kind eine Wurst mit Brötchen. „Wir hoffen, dass es Anfang November einen heiteren, fröhlichen Anlass bei uns im Ortskern geben kann“, sagte Feigher. Sei sei sich sicher, dass sich nicht nur die Gewerbevereinsmitglieder, sondern auch viele Gäste aus Steinen und dem Umland auf den Markt freuen.